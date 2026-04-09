Publicación Solicitada. Rechazamos la modificación de la Ley de Glaciares: un pacto contra el ambiente y el pueblo trabajador

Desde la Asamblea Ambiental Chacabuco expresamos nuestro rechazo al tratamiento y modificación de la Ley de Glaciares que se impulsa en el Congreso Nacional, al servicio de las grandes empresas mineras y en contra de la defensa de nuestros bienes comunes.

El avance sobre los glaciares no es un hecho aislado: forma parte de una política de saqueo sistemático que prioriza las ganancias de un puñado de corporaciones por sobre el acceso al agua, el ambiente y la vida de las mayorías populares. Los glaciares son reservas estratégicas de agua dulce, fundamentales para millones de personas y para las economías regionales.

Denunciamos que este ataque cuenta con el aval de la mayoría de los bloques políticos, que una vez más se alinean con los intereses de las patronales extractivistas. Mientras el oficialismo impulsa el avance, sectores de la oposición lo acompañan o lo dejan pasar. Solo la izquierda ha rechazado consecuentemente este intento de avanzar contra la protección de los glaciares.

Esta política no solo implica un daño ambiental irreversible, sino que profundiza un modelo de país basado en la entrega de los recursos naturales, la contaminación y la precarización de las condiciones de vida del pueblo trabajador.

Frente a este escenario, queda demostrado que no podemos confiar en el Congreso ni en quienes legislan al servicio de las corporaciones. La defensa del ambiente y de nuestros bienes comunes depende de la organización y la lucha desde abajo.

Llamamos a trabajadores, jóvenes, asambleas ambientales y a toda la comunidad a movilizarnos en las calles para frenar este nuevo avance. Solo la acción colectiva podrá derrotar este intento de saqueo y defender el agua, la tierra y la vida.

¡No al avance sobre la Ley de Glaciares!

¡El agua y los bienes comunes no se negocian!

¡A las calles para defenderlos!

Asamblea Ambiental Chacabuco