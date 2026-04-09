Camionetas que desaparecen entre el trigo y aparecen en Bolivia

La cosecha fina tiene un calendario que todo el mundo conoce. El trigo se cosecha entre noviembre y enero, la cebada un poco antes, y durante esas semanas el campo argentino entra en un ritmo particular donde las máquinas trabajan de sol a sol, los contratistas van y vienen entre lotes, y las camionetas quedan estacionadas en cabeceras de campo, junto a galpones, o directamente al costado de un camino rural sin tránsito.

Un productor de la zona de Chacabuco, que pidió no ser identificado porque tiene una causa judicial abierta por un robo ocurrido en diciembre pasado, me dijo que su pickup quedó estacionada a unos 800 metros de la casa principal mientras él supervisaba la trilla de un lote de trigo candeal. Cuando volvió a buscarla al caer la tarde, no estaba. La camioneta apareció cuarenta y dos días después en un control de Gendarmería cerca de La Quiaca, con las patentes cambiadas y el chasis limado, lista para cruzar a Bolivia.

El patrón no es nuevo pero se viene consolidando en los últimos tres o cuatro años con una regularidad que ya nadie discute. Durante la cosecha fina, y después durante la gruesa, entre marzo y junio, los robos de camionetas en zonas rurales del centro y norte bonaerense, sur de Santa Fe y este de Córdoba suben de manera visible. No hay una estadística oficial que separe robos rurales de urbanos con esa precisión, pero cualquier comisario de pueblo agrícola te va a decir lo mismo. Roberto Igolnikow, que coordina la Comisión de Seguridad de Carbap, la confederación que agrupa a las sociedades rurales bonaerenses, viene denunciando hace años que los productores directamente dejaron de hacer denuncias porque las causas no avanzan, las pruebas no se recolectan y las fiscalías de turno archivan todo. El dato más duro que maneja la organización es que las estadísticas oficiales no reflejan ni remotamente lo que pasa en los caminos rurales, porque si nadie denuncia no hay caso, y si no hay caso no hay cifra.

Los números que sí existen a nivel nacional pintan un cuadro bastante claro sobre el robo de vehículos en general. El informe anual del Indicador de Robo Vehicular que publica una empresa de monitoreo con más de 350.000 vehículos en su cartera mostró que durante 2025 las pickups 4×4 representaron el 22% de todos los robos registrados en su base, el segundo segmento más afectado después de los autos particulares. La franja horaria con más incidencia fue la de 18 a 24 horas, con más del 40% de los casos, y la zona oeste del conurbano concentró casi la mitad de los episodios. Pero esos datos reflejan sobre todo la realidad del AMBA, donde hay cámaras, hay denuncias y hay seguimiento. En el interior la cosa es distinta. Un relevamiento de otra compañía de seguridad vehicular indicó que el robo de vehículos en el interior del país creció un 18% en los primeros dos meses de 2026 respecto del mismo período de 2025, y que el 73% de esos robos fueron a mano armada. Cuatro puntos porcentuales más que el año anterior.

Lo que hace del campo un terreno fértil para este tipo de delito durante la cosecha es una combinación de cosas que cualquier ladrón puede leer sin esfuerzo. Las camionetas quedan lejos de las casas, a veces a kilómetros, porque el productor está en el lote y se mueve con la cosechadora. Los caminos rurales tienen poco tránsito y casi ninguna vigilancia. En la zona de Vera, al norte de Santa Fe, productores nucleados en la sociedad rural local contaron que la sección de policía rural asignada a su zona tiene ocho efectivos por turno y dos camionetas para cubrir 500.000 hectáreas. Si te roban la camioneta a las tres de la tarde un martes de diciembre mientras estás arriba de la cosechadora a dos kilómetros de la tranquera, nadie se va a enterar hasta que vuelvas caminando y para ese momento el vehículo ya puede estar camino a Misiones con patentes truchas.

Un analista de datos telemáticos de GPSWOX situó la tasa de equipamiento con rastreo satelital de camionetas rurales en algo bastante bajo para la zona pampeana, quizás un 15 o 20% según las consultas que manejan, y aclaró que esos números vienen de autodeclaraciones y probablemente estén inflados porque muchos productores dicen tener rastreo cuando en realidad tienen un dispositivo viejo que dejó de transmitir hace meses o que nunca configuraron bien. La diferencia entre tener rastreo activo y no tenerlo quedó clara en un caso reciente donde tres camionetas robadas en Buenos Aires a fines de febrero fueron localizadas en Bolivia diez días después gracias al GPS. Las tres habían entrado por Villazón y aparecieron dispersas entre Challapata, en Oruro, y una zona de Chuquisaca. La policía boliviana coordinó con fuerzas argentinas usando los datos de geolocalización y las recuperó. Sin el rastreo, esas camionetas probablemente estarían hoy desarmadas en algún taller de Santa Cruz de la Sierra o circulando con documentación apócrifa.

El circuito de las camionetas robadas en zona rural tiene sus propias reglas y sus propios tiempos. Una investigación que desarticuló a una banda de ciudadanos chilenos y un argentino que operó durante 45 días entre junio y julio del año pasado, mostró que las camionetas sustraídas se «enfriaban» en casas del oeste del conurbano durante algunos días, se les cambiaban las patentes por otras correspondientes a vehículos sin impedimentos legales, y después las trasladaban hacia la frontera con Paraguay. Un detective judicial que participó de esa causa explicó que si no se recuperaban rápido, las camionetas cruzaban con documentación falsa y en algunos casos se cambiaban por droga que hacía el recorrido inverso hacia Buenos Aires. La banda había robado más de veinte camionetas, casi todas pickups 4×4 de alta gama, usando emuladores electrónicos que conectaban a la computadora del vehículo para ponerlo en marcha sin llave. Los robos se hacían de madrugada en localidades del norte del conurbano, pero el mismo método funciona perfectamente en un camino rural de Junín o de Pergamino donde no hay una sola cámara.

La temporada de cosecha fina 2025/26 viene con números alentadores para el trigo argentino. La Bolsa de Cereales de Buenos Aires estimó una producción de 20,5 millones de toneladas, un 10% más que la campaña anterior, con buena condición hídrica y mayor inversión en fertilización. Eso significa más actividad en los campos, más movimiento de maquinaria, más horas de trabajo en lotes alejados, y más camionetas estacionadas en lugares donde el único testigo es un poste de alambrado. Ricardo Vacarezza, productor y miembro de Carbap en la zona de Alberti, viene repitiendo que las estadísticas oficiales no coinciden con lo que pasa todos los días en el campo, y que los productores están cansados de denunciar robos que nadie investiga. La provincia de Buenos Aires registró 128477 robos denunciados en 2024, un aumento del 18% respecto de 2023, pero nadie sabe cuántos corresponden a zonas rurales porque la desagregación geográfica no llega a ese nivel.

Mientras tanto, el Ministerio de Seguridad porteño firmó a mediados de 2025 un convenio con cámaras del sector de seguridad electrónica para compartir datos de rastreo satelital con la policía en tiempo real cuando se produce un robo. El sistema ya permitió recuperar varias camionetas en General Rodríguez y Ezeiza, y en los allanamientos se encontraron dispositivos para reprogramar llaves, inhibidores de señal y chapas patentes duplicadas. Ese tipo de herramientas funciona donde hay infraestructura tecnológica y respuesta policial rápida. En un campo a 30 kilómetros de la ruta más cercana, con ocho policías para medio millón de hectáreas, la ecuación es otra.