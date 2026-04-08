Paro en el Servicio Meteorológico: denuncian 240 despidos que llevan al “colapso del organismo”

Trabajadores y trabajadoras del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) iniciaron un paro como medida de protesta ante la inminencia de 240 despidos. La cifra surge de una lista que, según supieron, ya fue entregada por la Dirección del organismo a pedido del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que conduce Federico Sturzenegger. Los despidos se concretarían antes de este viernes. Profesionales advierten que no es un simple ajuste: implica el “colapso operativo” del servicio.

“Argentina está a punto de perder un pilar estratégico de su defensa nacional y la seguridad de sus ciudadanos. La dirección del Servicio Meteorológico Nacional confirmó la entrega de una lista de 240 empleados civiles a ser despedidos por exigencia del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Esto no es una reforma ni tampoco un plan de modernización. No estamos hablando tampoco de un ajuste administrativo. Estamos ante el colapso operativo de un organismo científico técnico con más de 153 años de historia”, definió Carla Gulizia, presidenta del Centro Argentino de Meteorólogos (CAM).

Desde ese espacio ya habían emitido un comunicado, el 16 de marzo último, advirtiendo sobre la inminencia del desguace del sector. Incluso realizaron un “paraguazo” para visibilizar la situación. “Por el momento no hay nada”, aseguraron por entonces desde el Ministerio de Defensa ante la consulta de este diario. Desde la cartera que conduce Carlos Alberto Presti confirmaron que “hay un proceso de modernización, que se quiere encarar por pedido de Desregulación”, pero aseguraban: “No está el plan del que se queja el CAM, que se queja antes de tiempo”.

Fuente: https://www.tiempoar.com.ar/