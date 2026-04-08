Kicillof se reunió con Monzó y Massot en miras a un gran frente para 2027

El gobernador bonaerense Axel Kicillof continúa su misión de consolidar un gran frente como alternativa al Gobierno de Javier Milei para las elecciones de 2027. Con ello en mente es que este martes el líder del MDF recibió al exjefe de la Cámara Baja Emilio Monzó y al diputado Nicolás Massot, miembros del espacio de Miguel Ángel Pichetto, quien recientemente mantuvo su propia reunión con el kirchnerismo en la Provincia de Buenos Aires (PBA).

El encuentro tuvo lugar en La Plata. Si bien su temario no trascendió, se especula con que la cita habría tenido como objetivo encarar las charlas para una posible propuesta “panperonista” que funcione como oposición a La Libertad Avanza (LLA) y el PRO el año próximo.

De hecho, el propio Monzó ya se había entrevistado con el ministro de Gobierno bonaerense Carlos Bianco, mano derecha de Kicillof y miembro clave del Movimiento Derecho al Futuro (MDF). Cabe recordar aquí el llamamiento que realizó el propio Kicillof en ocasión del lanzamiento del partido a nivel nacional, cuando pidió ampliar la composición del espacio a otros sectores del peronismo.

Con todo, el Gobernador no ha sido el único en trabajar en esa “extensión” de la oposición. Recientemente, Pichetto visitó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK) en su departamento de San José 1111, en un movimiento que se leyó como un guiño hacia una eventual construcción en conjunto.