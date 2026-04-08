8 de marzo. Día Mundial de la Empanada

El Día Mundial de la Empanada se celebra cada 8 de abril para homenajear a este plato icónico, versátil y popular, especialmente en Argentina y Latinoamérica. La fecha destaca la tradición, la diversidad de rellenos regionales y su lugar como símbolo cultural. Es un plato emblemático presente tanto en lo cotidiano como en celebraciones.

En nuestro país se consumen alrededor de 10 millones de empanadas por día. Lejos de ser una cifra exagerada, ese número surge de un estudio realizado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, que analizó la venta de tapas a nivel industrial, indicó un informe sectorial. El resultado: cada argentino utiliza en promedio unas cincuenta tapas por año.

La Asociación Pizzerías y Casas de Empanadas (APYCE) resalta que la empanada se posiciona entre los cinco alimentos más consumidos en Argentina, ocupando el tercer lugar. Incluso, plataformas de delivery la ubican como el segundo plato más pedido, detrás de la pizza.

Las favoritas:En cuanto a preferencias, según reveló el informe de APYCE, los argentinos tienen sus elecciones bien marcadas. Las empanadas de carne suave se coronan en el primer lugar del podio (20% de referencia), seguidas de cerca por las de jamón y queso (19%).

En tercer lugar se ubican las empanadas de pollo (11%), luego vienen las de carne a cuchillo (10%), las de humita (7%), las de verduras, (6%), las de roquefort con jamón (5%), las de carne picante (5%), las capresse (5%), las de cebolla (4%), las de calabaza (4%) y las de cheese burger (4%).

Más allá de los porcentajes, lo cierto es que cada provincia defiende su estilo: la tucumana, la salteña o la santiagueña, cada una con su identidad, su técnica e incluso su fanatismo.