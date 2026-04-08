Los 10 puntos del plan de paz iraní

Durante la noche del martes se anunció un alto el fuego entre EE.UU. e Irán, mientras crecen las expectativas de que ambas partes celebren negociaciones en Pakistán en los próximos días.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que Washington ya ha recibido la propuesta iraní. Estas son las 10 condiciones planteadas por Teherán, recogidas por la agencia Fars.

1 – Cese total de cualquier agresión contra Irán y contra los grupos de resistencia aliados.

2 – Retirada de las fuerzas de combate de EE.UU. de la región, prohibición de cualquier ataque desde las bases de Washington contra Irán y abstención de adoptar una disposición de combate.

3 – Tránsito diario limitado de buques por el estrecho de Ormuz durante dos semanas, bajo un protocolo de paso seguro sujeto a la supervisión y a las normas establecidas por Irán.

4 – Levantamiento de todas las sanciones primarias, secundarias y de las sanciones de la ONU.

5 – Compensación de los daños a Irán mediante la creación de un fondo de inversión y financiero.

6 – Compromiso de Irán de no fabricar armas nucleares.

7 – Aceptación por parte de EE.UU. del derecho de Irán al enriquecimiento de uranio y negociación sobre el nivel de dicho enriquecimiento.

8 – Aceptación por Irán de negociar acuerdos de paz bilaterales y multilaterales con los países de la región conforme a sus propios intereses.

9 – Extensión del principio de no agresión a todos los agresores contra todos los grupos de resistencia.

10 – Cese de todas las resoluciones de la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y del Consejo de Seguridad, y aprobación de todos los compromisos en una resolución oficial de la ONU.

Fuente: https://actualidad.rt.com/