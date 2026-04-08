El Municipio de Chacabuco depositó los fondos para los Bomberos Voluntarios

El Intendente Municipal de Chacabuco, Darío Golía, informó que este miércoles se realizó el depósito correspondiente al Fondo de Seguridad contra Incendios, destinado a los cuerpos de Bomberos Voluntarios del partido de Chacabuco.

En esta oportunidad, los fondos se distribuirán de la siguiente manera: el cuartel de Bomberos Voluntarios de Chacabuco recibirá $11.590.000, mientras que los cuarteles de Rawson, Castilla y O’Higgins percibirán $4.342.000 cada uno.

Este fondo se nutre de una tasa municipal específica y se distribuye de manera trimestral, con el objetivo de garantizar el equipamiento y la operatividad de los distintos cuarteles. Los recursos, provenientes de la Tasa de Seguridad contra Incendios, se depositan de forma directa a cada institución para su libre administración en gastos de funcionamiento.

El Jefe Comunal destacó la labor de los servidores públicos en todo el partido de Chacabuco, subrayando su compromiso y vocación de servicio: “Son quienes acuden de inmediato ante cada llamado, muchas veces poniendo en riesgo sus vidas y enfrentando todo tipo de inclemencias climáticas”.