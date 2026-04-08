Avanza la obra del sector de Nutrición, Endocrinología y Diabetes en el Hospital Municipal de Chacabuco

La gestión del Intendente Municipal, Darío Golía, continúa en su inversión para un sistema de salud pública más amplia y con mejor atención para los vecinos y vecinas. En ese sentido, avanza la obra de lo que será el nuevo sector de Nutrición, Endocrinología y Diabetes en el Hospital Municipal.

“La obesidad y la diabetes son enfermedades muy prevalentes, lentas y silenciosas que generan mucho daño a nuestra población. Frente al aumento de casos de estas enfermedades, avanzamos en que los y las pacientes puedan atenderse en un mismo servicio en nuestro Hospital”, expresó la Directora de Salud, Celeste Trotti.

Por su parte, el Secretario de Salud, Sebastián Bozzini, dijo: “Esto es un paso muy importante para el Hospital, ya que el enfoque de estos pacientes es multidisciplinario, ya que se atienden por separado con médicos diabetólogos, endocrinólogos, nutricionistas, podólogos, entonces tiene que recorrer distintos servicios, distintos turnos, días, lo cual lo hace engorroso. A partir de este nuevo sector, se centralizará la atención”.

De esta manera, el Hospital Municipal sumará un nuevo servicio centralizado, garantizando una mejor calidad de atención.