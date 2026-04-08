En Chacabuco, el buen contribuyente tiene beneficios

El Municipio de Chacabuco informa que hasta el 30 de abril inclusive se encuentra vigente el beneficio de un 35% de descuento por el pago anual de contado en las patentes municipalizadas.

Este beneficio alcanza a los vehículos municipalizados hasta el año 2015.

Cabe destacar que las patentes hasta el año 2013 pueden abonarse de manera online a través de la página web, utilizando el código QR.

En tanto, los modelos 2014 y 2015 deberán abonarse de forma presencial en la oficina de Recaudación, en las cajas del Palacio Municipal.

De esta manera, el Municipio continúa promoviendo el cumplimiento tributario, brindando beneficios concretos a los contribuyentes.