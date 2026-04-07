La Povincia presentó un Plan Director de Caminos Rurales

El ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, presentó en Chascomús los lineamientos sobre el Plan Director de Caminos Rurales junto al intendente Javier Gastón, en un encuentro del que también participaron el presidente de la Asociación Rural local, Germán Pieroni, y productores del distrito.

La iniciativa se enmarca en una estrategia provincial que busca dar respuesta estructural a una problemática histórica: el estado y mantenimiento de los caminos rurales. En territorio bonaerense, la red vial supera los 120 mil kilómetros, de los cuales cerca del 90% son de tierra, lo que los convierte en una pieza clave para la producción, la conectividad y la integración territorial.

“Chascomús va a ser un caso piloto en este proceso. Venimos trabajando esta idea desde hace tiempo y, a partir de la posibilidad de financiamiento del Consejo Federal de Inversiones, decidimos avanzar e invitar a otros municipios a sumarse con esquemas similares”, señaló Javier Rodríguez.

La propuesta se estructura sobre varios ejes centrales. El primero es la georreferenciación de toda la red vial rural del distrito, con el objetivo de contar con una herramienta moderna que permita mejorar la gestión. “Esto implica no solo ubicar cada tramo, sino también realizar un diagnóstico detallado sobre el tipo de suelo y las características de cada camino”, explicó el ministro.

El segundo eje del plan apunta a establecer recomendaciones claras de mantenimiento. “La idea es definir qué tipo de intervención necesita cada camino y con qué periodicidad: si cada seis meses, un año o dos. Es decir, fijar criterios concretos para sostener la red vial en condiciones adecuadas”, sostuvo.

El tercer componente está vinculado a la estrategia de mejora estructural. “Muchas veces no es necesario intervenir un tramo completo, sino sectores puntuales donde se concentran los problemas. Por eso el plan va a identificar esos puntos críticos y proponer soluciones específicas”, explicó.