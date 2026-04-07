Básquet de la AJB: Poteño de Chacabuco sigue ganando

Este lunes, en el Gigante del Centro, ante una muy buena cantidad de público, y por una nueva fecha del torneo de la Asociación Juninense de Básquetbol, Torneo Apertura Sergio Larry Longo, Porteño de Chacabbuco dio una nueva demostración de un básquet contundente y dinámico venciendo a El linqueño. El decano se impuso por 98 a 60 y se quedó con la cuarta victoria en el certamen en igual cantidad de presentaciones.

Porteño fue un claro dominador en el encuentro, del principio al fin,. Al término del primer tiempo se imponía 51 a 26, no dando ninguna chance al equipo visitante. En el segundo tiempo siguió estirando diferencias hasta llegar a ese resultado final bastante holgado, con 38 puntos de diferencia. Todos los parciales fueron para El Decano: 24 a 10, 27 a 16, 27 a 15 y 20 a 19.

En el equipo de nuestra ciudad Emmanuel Martínez Jahns fue la gran figura del partido, junto a otro que siempre tiene un buen rendimiento: Santiago Giraudo.

Por Porteño jugaron Santiago Giraudo, que marcó 17 tantos; Tomás Palomero 14; Augusto Gennero 12; Emanuel Martínez Jahns 20; y Agustín Acuña 12. Esta fue la formación inicial del equipo orientado por Rodrigo Senra, Gino Ferraro convirtió 5 tantos, al igual que Tomás García y Martín Sekul, 6 tantos marcó Agustín Sotarelli, 2 Franco Duarte y no convirtieron Thiago Merlo y Rafael D’Alfonso. DT: Rodrigo Senra. Los árbitros fueron Alexis Biset y Gonzalo Geada.

Las posiciones: Porteño 8; Los indios 7; San Martín 6; Ciclista Juninense 6; 9 de julio 5; CAVUL de Lincoln 5; Argentino, Sarmiento, Club Junín, Rivadavia de Junín y el Linqueño 4.

Informe: Javier Galante