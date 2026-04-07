7 de marzo. Día Mundial de la Salud

El Día Mundial de la Salud se celebra cada 7 de abril para conmemorar la fundación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1948.

Bajo el tema «Juntos por la salud. Apoyemos la ciencia», la celebración de este año da inicio a una campaña de un año de duración que celebra el poder de la colaboración científica para proteger la salud de las personas, los animales, las plantas y el planeta. La campaña destaca tanto los logros científicos como la cooperación multilateral necesaria para convertir la evidencia en acción, centrándose especialmente en el enfoque de «Una sola salud».

La campaña de 2026 se basa en dos importantes acontecimientos mundiales: la Cumbre Internacional «Una Sola salud» (7 de abril), organizada por el Gobierno de Francia en el marco de la Presidencia francesa del G7, y el Foro Mundial inaugural de los Centros Colaboradores de la OMS (7-9 de abril), que reunirá a casi 800 instituciones científicas de más de 80 países. En conjunto, estos eventos conforman la mayor red científica jamás reunida en torno a un organismo de las Naciones Unidas, lo que pone de relieve cómo las alianzas impulsadas por la ciencia pueden construir un futuro más saludable y seguro para todos.

En la campaña se invita a las personas de todo el mundo a participar celebrando los logros científicos, comprometiéndose con la evidencia, compartiendo historias personales sobre cómo la ciencia mejora la vida y uniéndose a la conversación mundial a través de #StandWithScience.

Objetivos de la campaña

En la campaña hace un llamado a los gobiernos, los científicos, los trabajadores de la salud, los asociados y el público para que:

apoyen la ciencia comprometiéndose con la evidencia, los hechos y las orientaciones basadas en la ciencia para proteger la salud;

reconstruyan la confianza en la ciencia y la salud pública; y

apoyen las soluciones basadas en la ciencia para un futuro más saludable.

Fuente: https://www.who.int/es