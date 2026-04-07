Bragado: El secretario de Hacienda asegura que la coparticipación no alcanza para pagar sueldos

En una entrevista con BragadoTV, Juan Manuel Barenghi trazó un duro panorama sobre las cuentas públicas locales frente al actual contexto de recesión económica.

El funcionario confirmó una caída sostenida de los recursos coparticipables que envía la Provincia, detallando que los ingresos pasaron de 2.300 millones de pesos en enero a apenas 2.070 millones en marzo, una cifra que quedó muy por debajo de las proyecciones oficiales. Esta abrupta reducción generó una situación límite para las arcas municipales, ya que la masa salarial mensual de los trabajadores asciende a 2.100 millones de pesos, provocando que los fondos externos ya no alcancen siquiera para cubrir el total de los sueldos. Como claro reflejo de esta crisis general, Barenghi también reveló que la empresa textil Conbra decidió dar marcha atrás con su plan de comprar nuevos lotes en el Parque Industrial debido al desplome de la actividad y la apertura indiscriminada de importaciones.

Frente a este severo desfasaje financiero, el Ejecutivo debió implementar un fuerte ajuste operativo sector por sector para evitar la acumulación de una deuda insostenible con los proveedores. Según explicó el titular de la cartera económica, se está reduciendo al máximo el consumo de combustible y se debieron postergar diversas obras de mantenimiento y reparaciones. A este escenario de estricta austeridad se le suma la crisis en la recaudación local por servicios asistenciales, fuertemente golpeada por el atraso arancelario de las obras sociales. Barenghi puntualizó que los ingresos provenientes de PAMI, por ejemplo, se encuentran estancados en 80 millones de pesos mensuales desde el inicio de la gestión, mientras que los costos de las prestaciones médicas y los insumos hospitalarios sufrieron un aumento superior al cien por ciento a causa de la inflación.

Finalmente, el secretario aprovechó la oportunidad para aclarar la reciente polémica generada en las redes sociales en torno a la demora en la acreditación de los salarios de los profesionales de la salud y la planta de funcionarios. Barenghi explicó que la orden de pago se cargó en tiempo y forma durante el miércoles previo al fin de semana, pero una falla técnica inesperada en el sistema del Banco Provincia impidió que el dinero se depositara esa misma noche. Tras lograr destrabar el inconveniente directamente con la entidad bancaria, el funcionario apuntó en duros términos contra un sector de la oposición legislativa, acusándolos de actuar con «muy mala intención» para intentar sacar un rédito político hablando de inoperancia, a pesar de que habían sido notificados oficialmente de manera previa sobre el problema informático ajeno al municipio.

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