Anticipan fondos a las provincias (Sólo a las amigas)

El Ejecutivo nacional concederá un adelanto financiero a doce provincias, según el Decreto 219/2026. La medida, firmada por Javier Milei, Manuel Adorni y Luis Caputo, deja fuera a la mor parte de los distritos gobernados por el peronismo, el radicalismo y otras fuerzas opositoras.

El Gobierno le otorgará a doce provincias un anticipo financiero de $400.000 millones, y el monto que se le dará a cada una lo determinará la Secretaría de Hacienda “conforme a la capacidad de repago sobre la base de su participación en la recaudación de tributos nacionales”. Así se indicó este lunes en el Decreto 219/2026 publicado en el Boletín Oficial, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo. El beneficio alcanza en su gran mayoría a las provincias gobernadas por fuerzas afines a La Libertad Avanza.

Las provincias que recibirán el anticipo son Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y Tucumán. Con la excepción de La Rioja y Tierra del Fuego, el beneficio no incluyó a las provincias gobernadas por el peronismo con distintos niveles de oposición a la gestión nacional (como Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Formosa y Santiago del Estero). De la misma forma, tampoco a aquellos distritos encabezados por gobiernos radicales (Santa Fe y Jujuy), ni a los de Juntos por el Cambio (San Juan, San Luis y Entre Ríos), ni a Neuquén, cuyo gobernador pertenece al Movimiento Popular Neuquino, una fuerza regional.