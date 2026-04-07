Cortes de ruta en todo el país contra el Gobierno por la eliminación del salario social

La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) realiza este martes una jornada de protesta nacional con cortes de rutas y accesos en todo el país.

El detonante es la decisión del Ejecutivo, a partir del 9 de abril, de eliminar el salario social complementario de $78.000, una cifra que, según las organizaciones sociales, condena a la indigencia a casi un millón de personas.

Bajo la consigna «Trabajo sin salario es esclavitud», la organización que nuclea a cartoneros, trabajadores de comedores y cooperativistas busca dar una batalla cultural contra el discurso oficial. «No somos beneficiarios de ningún plan, somos la clase trabajadora que se inventó el laburo donde ni el Estado ni el mercado supieron qué hacer», sentenciaron a través de un duro comunicado que difundieron mediante redes sociales.

La organización no solo reclama por los ingresos de la economía popular, sino que vincula la crisis del sector con el deterioro general del mercado de trabajo. Según sus estimaciones, la gestión de Javier Milei ya «expulsó» a más de 300 mil trabajadores del empleo formal, quienes hoy presionan sobre una economía popular ya desfinanciada y sin red de contención.

La denuncia apunta a una supuesta maniobra del Ministerio de Capital Humano para «robarle el salario» a más de 900 mil trabajadores, mediante el desenganche del Salario Social Complementario respecto al Salario Mínimo, Vital y Móvil, lo que en la práctica licuó el poder adquisitivo del sector.

La movilización de este martes se presenta como un desafío directo al protocolo antipiquetes que instrumentó Patricia Bullrich cuando ocupó el ministerio de Seguridad. Los movimientos sociales aseguran que la protesta será masiva y que los cortes se sentirán en los puntos neurálgicos de ingreso a la Ciudad de Buenos Aires y en las principales capitales provinciales.

Fuente: