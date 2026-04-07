La Cooperativa Eléctrica de Chacabuco recuperó una cava

Este lunes, la Cooperativa Eléctrica de Chacabuco Ltda. informó sobre los avances definitivos en la recuperación y saneamiento del predio ubicado sobre la calle Coronel Suárez.

“Lo que históricamente representó una problemática ambiental y un foco de preocupación para los vecinos, se encuentra hoy en la etapa final de una transformación sin precedentes que impulsará el crecimiento urbano de la zona”, dijeron desde la entidad, recordaron que “durante años, la cava de la calle Coronel Suárez fue objeto de numerosas denuncias y reclamos debido a los riesgos ambientales y el estancamiento que generaba en el sector”.

“Desde la Cooperativa Eléctrica se destaca que este saneamiento incentivará la creación de nuevos loteos y proyectos de construcción, promoviendo el acceso a la vivienda y dinamizando la economía social de Chacabuco. Con hechos concretos, la CECH reafirma su compromiso con el progreso de la comunidad y el cuidado del medio ambiente”, manifestaron en el comunicado.