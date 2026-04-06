Una nueva saliva artificial protege los dientes gracias a una proteína de caña de azúcar

Un equipo de investigadores de la Universidad de São Paulo en Brasil presentó una innovadora saliva artificial que utiliza una proteína extraída de la caña de azúcar, conocida como CANECPI-5. Este desarrollo promete proteger los dientes de la acción de los ácidos y combatir la proliferación de bacterias en la boca. Esta solución es especialmente relevante para pacientes con cáncer de cabeza y cuello, quienes frecuentemente sufren una disminución en la producción de saliva debido a tratamientos de radioterapia.

La saliva artificial, que se aplica en forma de enjuague bucal, forma una capa protectora sobre el esmalte dental. Esta barrera defiende a los dientes de los ácidos presentes en bebidas como jugos y alcohol, así como de los ácidos gástricos. Los resultados de la investigación se publicaron en el Journal of Dentistry.

Colaboración internacional y diseño del estudio

El estudio fue realizado durante el trabajo doctoral de Natara Dias Gomes da Silva en la Universidad de São Paulo y contó con la colaboración de científicos de la Universidad Federal de São Carlos en Brasil, la Universidad de California en San Francisco y la Universidad Yonsei en Corea del Sur. Este proyecto forma parte de la iniciativa titulada «Modulación de la película adquirida para controlar la pérdida mineral dental», coordinada por la profesora Marília Afonso Rabelo Buzalaf.

El equipo llevó a cabo pruebas aplicando el enjuague bucal desarrollado con CANECPI-5 a pequeños fragmentos de dientes animales durante un minuto, una vez al día. Los resultados iniciales fueron alentadores, y se prevé que se realicen más investigaciones para explorar aplicaciones prácticas de este producto.

Cómo la saliva artificial fortalece el esmalte dental

Este es el primer producto que utiliza el concepto de película adquirida, una delgada capa protectora que se forma rápidamente sobre la superficie dental, para tratar la xerostomía, que es la sensación de boca seca debido a la falta de saliva. La profesora Buzalaf explicó que se emplean sustancias que reformulan la composición de las proteínas que se adhieren a los dientes.

El estudio demostró que CANECPI-5 se une directamente al esmalte dental, aumentando la resistencia de los dientes frente a los ácidos producidos por las bacterias. Además, se observó que la saliva artificial es más efectiva cuando se combina con fluoruro y xilitol, ya que reduce la actividad bacteriana y ralentiza la desmineralización dental.

Una solución potencial para las caries severas tras el tratamiento oncológico

Este avance es crucial, ya que actualmente no existe un producto específico para tratar las caries severas que a menudo se presentan después de la radioterapia en pacientes con cáncer de cabeza y cuello. La saliva artificial no solo mejora la sensación de boca seca, sino que también alivia las llagas y combate las bacterias. En algunos casos, su uso puede ser temporal, mientras que, en otros, puede ser permanente debido a la incapacidad de producir saliva.

La proteína CANECPI-5 ya ha sido patentada, y el siguiente paso es escalar su producción mediante asociaciones con empresas interesadas en comercializar esta tecnología. Se han realizado pruebas de la solución en diferentes formatos, como enjuague bucal, gel y película orodispersible, que se coloca sobre la lengua y se disuelve, liberando la proteína.

El descubrimiento de CANECPI-5 a partir de la investigación sobre caña de azúcar

Según Flávio Henrique Silva, profesor del Departamento de Genética y Evolución de la Universidad Federal de São Carlos, el trabajo se originó en investigaciones anteriores sobre cistatinas, una familia de proteínas involucradas en diversos procesos biológicos, realizadas como parte del Proyecto del Genoma de la Caña de Azúcar.

Los investigadores consideran que CANECPI-5 es prometedora debido a su capacidad para proteger el esmalte y regular las bacterias orales, lo que la convierte en un candidato valioso para futuros tratamientos dentales.

Próximos pasos para la saliva artificial y aplicaciones dentales

En el marco del proyecto temático, los investigadores continuarán explorando cómo CANECPI-5 interactúa con otros compuestos. Un objetivo es combinarlo con un péptido derivado de la estaterina, una proteína presente en la saliva, para determinar si esta combinación podría ofrecer una mejor protección contra los ácidos gástricos. Otro objetivo es investigar su potencial en la prevención de enfermedades periodontales.

La profesora Buzalaf también indicó que se planea asociar CANECPI-5 con vitamina E, ya que esta vitamina actúa como transportador, facilitando el contacto de la proteína con el diente. Esto podría permitir la aplicación del producto directamente por parte del paciente en su hogar.

Fuente: https://www.cadena3.com/