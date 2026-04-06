El microsatélite argentino ATENEA culminó con éxito su misión en el espacio profundo

La Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) anunció la exitosa conclusión de la misión del microsatélite argentino ATENEA, que operó durante veinte horas en el espacio profundo, cumpliendo con los objetivos de transmisión de datos a estaciones en la Tierra.

Este cubesat, que fue parte de la misión Artemis II como carga secundaria, logró establecer comunicación con estaciones ubicadas en Córdoba y Tierra del Fuego, enviando telemetría sobre su desempeño en condiciones extremas. Según la información proporcionada por la Agencia Noticias Argentinas, la primera señal fue captada a más de cuarenta mil kilómetros de distancia, mientras que el satélite alcanzó una distancia récord de más de setenta mil kilómetros de la Tierra.

Durante su operación, ATENEA validó sistemas electrónicos en entornos de alta radiación, realizó pruebas de enlaces de comunicación de largo alcance y analizó señales de navegación en altitudes superiores a las de sistemas como GPS, GLONASS y Galileo. La información recolectada será fundamental para el desarrollo de futuras misiones con mayor complejidad técnica.

Este proyecto, liderado por la CONAE en colaboración con universidades y organismos científicos, representa un hito significativo para la actividad espacial nacional, posicionando al país en un entorno de alta exigencia como el de Artemis II. Con el cierre de la misión, el satélite dejó resultados concretos en términos de validación tecnológica y experiencia operativa en el espacio profundo.

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