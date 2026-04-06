Irán ataca bases de EE.UU. en Arabia Saudita y Kuwait

El Ejército de Irán anunció el lanzamiento de ataques con drones contra dos instalaciones militares de Estados Unidos en Oriente Medio, informa la agencia Fars. En particular, se trata de la base aérea Príncipe Sultán, en Arabia Saudita, y de la base Al Adiri, en Kuwait.

En un comunicado, el Ejército señaló que la base Príncipe Sultán «desempeña un papel clave en el apoyo a las operaciones estadounidenses», ya que alberga aviones de alerta temprana E-3 Sentry (AWACS) y drones estratégicos MQ-9 Reaper.

Mientras, en la base Al Adiri están desplegadas «unidades terrestres, fuerzas especiales y la unidad especial de helicópteros de los ‘Night Stalker’ (‘Acechadores Nocturnos’)», una formación de élite del Ejército de EE.UU. especializada en misiones nocturnas. Según apuntó, la base «jugó un papel importante en las recientes operaciones del enemigo en el sur de Isfahán».

Agresión contra Irán

La madrugada del 28 de febrero, Israel y EE.UU. iniciaron una agresión conjunta contra Irán con el objetivo declarado de «eliminar las amenazas» de la República Islámica.

Como represalia por la agresión, Teherán ha lanzado decenas de oleadas de misiles balísticos y drones contra Israel y contra bases estadounidenses en países de Oriente Medio. Además, la República Islámica realizó una serie de ataques masivos, que alcanzaron «instalaciones petroleras vinculadas a Estados Unidos» en varios países de Oriente Medio, en respuesta a los ataques contra su infraestructura energética.

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