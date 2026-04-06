Este miércoles se realizará una «Jornada a Campo» del Ipcva en Bordenave

Este 8 de abril llega una nueva Jornada a Campo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA). Se realizará en el Establecimiento Cabaña El Campito (RP 76 de acceso a Bordenave, a cinco km de Bordenave, y a diez Km de 17 de agosto).

El encuentro incluirá disertaciones técnicas y dos “paradas” o salidas a campo: “Sainfoin: La leguminosa todoterreno que no empasta y produce donde la alfalfa falla” y “Ciclo completo de alta eficiencia: cómo producir el novillo pesado que el mercado paga mejor”.

Algunas de las disertaciones previstas son las siguientes: “Más terneros y menos trabajo, cómo elegir una genética que se adapte a nuestro campo” (Juan Martín Narbaitz, Centro Argentino de Biotecnología Animal), “Perspectivas de mercados, cómo la dopamina ganadera y la adrenalina de la industria frigorífica marcan el ritmo del negocio” (Adrian Bifaretti, IPCVA) y, como: “Blindar el negocio, cómo cumplir con la Unión Europea y asegurar el acceso a mercados de exportación” (Gerardo Leotta, Consorcio ABC).

Además, los participantes podrán acceder a: “Claves de siembra para suelos con limitantes, el método MAG en implantación de pasturas” (Guillermo Marrón, INTA Castelar), “Chip electrónico obligatorio 2026: guía para la trazabilidad que se viene” (Silvio Marchetti, Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación) y “El poder de los cruzamientos: cómo ganar un 20 % extra de kilos usando vigor híbrido”, Rodolfo Peralta (asesor privado).

La apertura de la jornada estará a cargo de Héctor Montero (propietario), Federico Castoldi (INTA) y Georges Breitschmitt (presidente del IPCVA).

Como todos los eventos que organiza el IPCVA, la entrada será libre y gratuita, pero con cupos limitados por lo que se solicita realizar una preinscripción INGRESANDO ACÁ o llamando al (+54 11) 4415 8189

Organiza: IPCVA

Participa: INTA

No se suspende por lluvia.

Fuente: https://www.noticiasagropecuarias.com/