Bianco: “Critican lo público, pero sacan créditos hipotecarios de la banca pública”

En medio del escándalo por los créditos hipotecarios del Banco Nación otorgados a funcionarios y legisladores de La Libertad Avanza, el ministro de Gobierno de Axel Kicillof, Carlos Bianco, lanzó duras críticas a la gestión de Javier Milei y remarcó las contradicciones de un discurso que cuestiona constantemente al Estado, pero se beneficia de la banca pública.

“Es un Gobierno que venía a privatizar el Banco Nación, que dice que todo lo público y todo lo estatal es malo, pero sus funcionarios se tiran de palomita a sacar créditos hipotecarios de la banca pública”, exclamó el funcionario bonaerense en su habitual conferencia de prensa de los lunes.

“Me parece que es una contradicción política muy severa, muy fuerte”, exclamó. “No hacen lo que dicen. Dicen que está mal robar y roban, dicen que están en contra del Estado y lo primero que hacen es rapiñar los créditos de la banca pública”, subrayó.

Por otro lado, el funcionario evitó referirse a la legalidad o no de los préstamos otorgados y sostuvo que deberá ser el Poder Judicial el que analice si se cumplieron con las normativas y requisitos necesarios.

“No sé si corresponden o no. Habrá que ver los ingresos (de los funcionarios que accedieron a los préstamos millonarios), las cuotas que se establecen a partir de esos ingresos y si las pueden pagar con sus recursos declarados o no. Eso es algo que tiene que discutir la Justicia”, indicó.

De todas maneras, Bianco resaltó que “hay algunas denuncias” de que algunos de los funcionarios o legisladores beneficiados “no podrían pagar las cuotas con los ingresos declarados”, aunque repitió que “son cuestiones que tendrán que explicar eventualmente en la Justicia”.

Según la información oficial que trascendió en las últimas horas, al menosnuevefuncionarios y legisladores libertarios accedieron a créditos del Banco Nación de hasta casi cuatrocientos millones, que en su conjunto superan los $2.500 millones.

Entre los casos que trascendieron públicamente se encuentran integrantes del equipo económico como Federico Furiase, secretario de Finanzas, quien accedió a un crédito superior a los $367 millones; y Felipe Núñez, director del BICE, quien obtuvo un préstamo cercano a los $373 millones.

También aparecen otros funcionarios como el exjefe de Gabinete de Capital Humano, Leandro Massaccesi ($420.000.000); el director de Comunicación Digital de Nación, Juan Pablo Carreira, también conocido como Juan Doe en redes sociales ($112.948.000); el sobrino de Martín y Lule Mene, Federico Sharif Menem, funcionario de la Cámara de Diputados ($357.000.000); y los legisladores Alejandro Bongiovanni, Santiago Santurio, Mariano Campero y Lorena Villaverde, que recibieron créditos por montos de alrededor de $300 millones.

Fuente: https://www.diagonales.com/