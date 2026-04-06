El Sindicato de Prensa acusó al Gobierno de lanzar una «caza de brujas»

Toda la trama de la denuncia de una supuesta campaña de difamación del Gobierno Nacional y de Javier Milei en particular financiada por Rusia, volvió a profundizar la grieta entre el oficialismo y la prensa, una relación en constante tensión.

Es que desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) denunciaron que se trata de una «caza de brujas» orquestada para desviar la atención en momentos en los que la Casa Rosada no logra retomar el control de la agenda acosada por los escándalos de corrupción de diferentes funcionarios e, incluso, los hermanos Milei.

En ese marco, el SiPreBA salió a respaldar al periodista de Infobae, delegado del medio e integrante de su CD, Juan Pablo Piscetta, «ante los injustos ataques que sufre del Gobierno y sus voceros que lo vinculan con una campaña de desinformación paga por agentes rusos».

«Nuestro colega y compañero desmintió categóricamente los hechos y compartió los artículos en cuestión, reflejando de forma pública una cobertura habitual y profesional en el ejercicio del periodismo», sostuvo el gremio.

Y lo enmarcó en un contexto general: «Este episodio se suma a los graves ataques y el hostigamiento sistemático que el Gobierno realiza sobre la actividad de prensa, con el objetivo de dañar la libertad de expresión y disciplinar al periodismo en su rol de control de los actos de gobierno».

Para el SiPreBA lo que hay es «un intento de atacar a distintos medios y a nuestro sindicato en el marco de su pelea por el salario, nuestro rechazo a la reforma laboral y la defensa del Estatuto del Periodista Profesional».

Y siguió: «Denunciamos que intereses mediáticos y el aparato de propaganda del Gobierno, como La Derecha Diario, están utilizando una cuestionable investigación para criminalizar la tarea periodística, convirtiendo en chivos expiatorios a comunicadores afectados por la precarización laboral».

«Esta ofensiva ocurre en momentos en que el Gobierno busca desviar la atención de investigaciones serias del periodismo crítico por enriquecimiento ilícito, dádivas y otros presuntos delitos que involucran a los más altos funcionarios del Poder Ejecutivo», concluyó el gremio.

Fuente: https://www.infogremiales.com.ar/