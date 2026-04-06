Confirmado: paralización total de las obras en ruta 5

Lo que durante semanas se perfilaba como una interrupción transitoria por falta de insumos terminó por confirmarse como un golpe estructural a la infraestructura vial bonaerense. Según se conoció a en las últimas horas, la transformación en autopista del tramo que conecta a las ciudades de Mercedes y Suipacha, sobre la Ruta Nacional 5, se encuentra formalmente paralizada tras el despido del grueso de su plantilla de trabajadores por parte de la empresa Vial Agro.

La crisis escaló de manera definitiva este martes 31, cuando se ratificó que la empresa contratista, Vial Agro, procedió a la desvinculación formal del personal ante la imposibilidad de sostener la estructura de costos sin el flujo de fondos estatales. El conflicto, que ya había pasado por etapas de suspensiones preventivas, dejó de ser una amenaza para convertirse en una realidad que afecta directamente el sustento de decenas de familias.

El goteo de telegramas y el obrador vacío

De acuerdo con los datos proporcionados por fuentes de la UOCRA al portal Dato Posta de Mercedes, el proceso de despidos se ejecutó en etapas. Un primer contingente de 48 operarios recibió las notificaciones de cese laboral hace dos semanas. Sin embargo, la sangría no se detuvo allí: se espera que en las próximas horas se complete la salida de las quince personas que aún cumplían tareas mínimas en el lugar, sellando el retiro de la mano de obra activa.

A pesar del desalentador panorama, en el predio, ubicado en las cercanías de la estación de servicio «La Picada», solo permanecerá una guardia mínima compuesta por administrativos y serenos para custodiar la maquinaria pesada que aún no fue retirada, aunque el movimiento de suelos y la pavimentación desaparecieron por completo.

Desde el sindicato de la construcción informaron al portal Dato Posta que las gestiones ante Vialidad Nacional no arrojaron resultados positivos. El organismo admitió no contar con precisiones sobre el destino final de este tramo estratégico, lo que aumenta el temor de que la obra se convierta en otro «elefante blanco» de las promesas de infraestructura inconclusas.

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