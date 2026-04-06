Fútbol de Chacabuco: El mal tiempo sigue complicando el cumplimiento del fixture

Este fin de semana se jugaron tres partidos programados en Primera división del Torneo Apertura Copa Mauricio Paz que organiza la Liga Deportiva de Chacabuco.

El viernes San Martín y Peña la 12, en el estadio Isidro Toto Ranale, empataron 0 a 0. El árbitro de ese encuentro fue Oscar Bono.

El sábado la programación siguió con la gran victoria de San Miguel en calidad de visitante. El equipo que dirige Cristian Rodríguez le ganó 2 a 1 a Racing con dos goles de Enzo Chiani, mientras que para Racing marcó el colombiano Richard Murillo. El arbitraje fue de Julio Morales.

Este día domingo, en el estadio Ruperto Villarreal, 9 de julio, en el clásico del barrio, se anotó una gran victoria por 3 a 0 para seguir firme en la punta. Valentín Minchilli, Alan González y Manuel Zanardi fueron los goleadores. El árbitro de este partido fue Federico De Luca.

Para completar el cronograma de partidos de este torneo resta jugar -si el clima lo permite- el día martes, a las 21:00 el partido entre River Plate y Racing, en el Estadio Millonario. En tanto, el miércoles habrá dos encuentros: San Miguel con Argentino, en la cancha de San Martín, y Huracán con Rivadavia en el Estadio Ernesto Zinani. Este partido corresponde a la sexta fecha. Sigue pendiente, sin fecha de realización todavía, un partido por la cuarta fecha que fue postergado dos veces por el mal tiempo: Rivadavia vs. San Miguel.

Posiciones: 9 de julio 16 puntos; Argentino 11: River 10; San Martín 9; Peña La 12 8; San Miguel 6; Rivadavia 4; Racing 3; Huracán 0.

Goleadores: Manuel Bruno, Dante Gatti Prandi y Gustavo Lattesa 5 goles, Juan Naya y Alan González 4; Franco Stella, Valentín Minchilli y Richard Murillo 3.

Informe: Javier Galante