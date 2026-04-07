El Municipio de Chacabuco está monitoreando mensusalmente los siniestros viales

El Secretario de Gobierno del Municipio de Chacabuco, licenciado Javier Estévez, anunció este lunes que, a través de la Subsecretaría de Estadísticas, se puso en marcha un sistema oficial de monitoreo mensual de los siniestros viales.

Los primeros relevamientos, correspondientes a los meses de enero y febrero, permitieron identificar patrones de circulación y determinar que la mayor cantidad de hechos se concentra en días hábiles, con una alta participación de motocicletas entre los vehículos involucrados. Asimismo, en este período se registra una disminución en la cantidad total de siniestros, aunque con un incremento en la proporción de casos que requirieron traslado hospitalario, lo que permite orientar con mayor precisión los recursos de respuesta y prevención.

El sistema consolida información proveniente de las áreas operativas, de salud y de tránsito bajo un criterio unificado de registro y validación, generando por primera vez una herramienta de análisis mensual para la toma de decisiones.

Además, la herramienta incorpora un mapa georreferenciado de consulta pública, accesible mediante código QR, desde el cual se pueden visualizar los eventos según su localización y nivel de complejidad.

El informe completo puede consultarse en la página web oficial del Municipio de Chacabuco (www.chacabuco.gob.ar), donde también se encuentra disponible el acceso al mapa interactivo.