Se realizaron varios operativos de control en Chacabuco

Un amplio operativo de control y prevención fue llevado a cabo en horas de la madrugada de este domingo en diferentes puntos de la ciudad de Chacabuco, coordinado desde la Jefatura Comunal junto al Grupo GAD, Patrulla Rural, Policía Vial de Junín, Tránsito y la Subsecretaría de Seguridad (Control Urbano).

Los controles se desarrollaron en Ruta 30 y calle Domínguez; Ruta 7 km 203 (“Los Tubos”); Ruta 7 y H. Yrigoyen; Ruta 7 km 204 (entre Alberdi y Moreno); Ruta 30 (variante); colectora de Ruta 7 (Parque Industrial); corredor nocturno; zona céntrica (Plaza San Martín); Las Cuatro Avenidas y acceso Juan XXIII.

Estas acciones tienen como objetivo desalentar el ingreso de motocicletas provenientes de otras localidades, cuyos conductores se concentran junto a jóvenes de la ciudad para realizar pruebas ilegales de velocidad y generar ruidos molestos, poniendo en riesgo la seguridad y la tranquilidad de los vecinos.