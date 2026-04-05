Alarmante pronóstico del Kremlin sobre el precio del crudo

El enviado especial de la Presidencia rusa, Kiril Dmítriev, volvió a hacer un desalentador pronóstico sobre la crisis energética en medio del cierre parcial del estrecho de Ormuz, a raíz de la agresión estadounidense-israelí sobre Irán.

El también director general del Fondo Ruso de Inversión Directa vaticinó este domingo en su cuenta de X que el barril de petróleo podría superar los 150 dólares en dos semanas.

A su vez, adjuntó un gráfico que muestra que los precios de los futuros del crudo se igualarán con los del petróleo físico en las próximas semanas, lo cual marca, según Dmítriev, la «era de la escasez».

Previamente, en un mensaje similar, el alto funcionario destacó que «la recesión global es ya inevitable este año, y los países importadores de energía serán los más afectados», agregando que «esto quedará claro para muchos en junio».

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