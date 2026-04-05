Javier Milei acusó a Victoria Villarruel de traicionarlo

El presidente Javier Milei volvió a cruzar a la vicepresidenta Victoria Villarruel y aseguró que intenta boicotearlo y traicionarlo.

Según denunció el mandatario en un reportaje que publicó este domingo el medio español El Debate, realizado en el marco de su visita al Madrid Economic Forum, la vicepresidenta no solo habría intentado cancelar su presencia en eventos estratégicdos en el exterior, sino que estas maniobras forman parte de un plan que ella vendría diseñando desde 2021, cuando ambos asumieron sus bancas como diputados.

“A la luz de su comportamiento, no me sorprende que haya intentado que me cancelaran; lo que sí me sorprende es que estas cosas ella ya las venía craneando desde que entramos al Congreso“, planteó Milei.

Uno de los episodios que mencionó como emblemático del distanciamiento que inició Villarruel fue el acto de firma del Pacto de Mayo, al que la vicepresidenta faltó aduciendo un cuadro gripal. “Dijo que no iba porque se sentía mal, pero al día siguiente estaba espléndida en el desfile”, advirtió el mandatario.

Luego de aquel desaire, aseguró el ultraderechista, Villarruel “se empezó a juntar con gente verdaderamente complicada”, y mencionó como ejemplo la reunión que mantuvo en octubre de 2024 con la exmandataria María Estela Martínez de Perón.

En ese sentido, cuestionó la decisión de la vicepresidenta de “rendir tributo a Isabel Perón” y de inaugurar un busto en su honor en la Cámara alta, interpretando estos movimientos como una provocación directa a la línea ideológica del Gobierno.

Además, el mandatario denunció que el círculo íntimo de su compañera de fórmula “no deja de decir insultos y aberraciones” sobre la gestión libertaria, lo que profundiza la desconfianza en la Casa Rosada.

En ese marco, confesó su asombro ante lo que considera una estrategia de desgaste de larga data por parte de Villarruel, quien habría cuestionado en privado el impacto de sus políticas. “Me sorprenden las reflexiones que hace sobre que yo le hacía daño a la libertad”, concluyó el Presidente, visiblemente molesto por las versiones de un complot urdido junto a disidentes del partido español Vox.

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