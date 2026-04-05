Crujen los municipios: Un intendente entrerriano pagará parte de los sueldos con un bono alimentario

Se trata de Alcides Alderete, jefe comunal de Sauce de Luna, localidad ubicada en el Departamento Federal, en el centro-norte de la provincia de Entre Ríos.

El jefe comunal anunció que pagará parte de los sueldos municipales con un bono alimentario. Alderete justificó la medida ante la crisis de recursos que viven los municipios y enmarcó su decisión en el duro comunicado que emitió en Paraná el Consejo Federal de Intendentes.

El alcalde explicó que, en su ciudad, con poco más de 3.000 habitantes, la coparticipación es “casi el único recurso”. Con la caída de los últimos meses, el Ejecutivo debió tomar la decisión de recortar un bono no remunerativo y no bonificable de 30.000 pesos y convertirlo en un bono alimentario de 50.000 “para que los trabajadores lo canjeen en comercios” de esa ciudad del departamento Federal.

En declaraciones a medios locales, Alderete aseguró que los salarios municipales están actualizados “de acuerdo con los índices inflacionarios” y que “para tener mayor liquidez y llegar a pagar la totalidad de los haberes, tomamos esta decisión”.