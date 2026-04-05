Se realizaron refacciones y trabajos de pintura en el hospital municipal de Chacabuco

Personal municipal llevó adelante tareas de pintura y refacción en un sector del Hospital Municipal del Carmen de Chacabuco, trabajando incluso durante los días feriados.

En esta etapa, los trabajos se concentraron en un área de alta circulación de personas que utilizan distintos servicios del hospital, con el objetivo de mejorar el espacio y brindar a los vecinos un entorno renovado y con servicios en óptimas condiciones.

Estas acciones, informaron desde el Municipio, «forman parte de una política prioritaria del intendente Darío Golía, orientada a la puesta en valor y recuperación de los edificios públicos».