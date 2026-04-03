O’Brien celebra su 117° aniversario con fiesta, música y propuestas para toda la familia

La localidad de O’Brien se encuentra ultimando detalles para celebrar este sábado 4 su 117° aniversario con una gran fiesta abierta a la comunidad, organizada por una comisión integrada por vecinos y representantes de distintas instituciones.

El evento, que inicialmente había sido postergado por cuestiones climáticas, se realizará este fin de semana con un amplio cronograma de actividades. Si las condiciones del tiempo lo permiten, tendrá lugar en la plaza principal, frente a la delegación. En caso de lluvia, se trasladará al gimnasio del Club Villa Tranquila, un espacio cerrado preparado para este tipo de encuentros.

La celebración comenzará con presentaciones de niños del jardín y continuará con la participación de cuatro ballets: Sangre Criolla y Huellas del Folclore, de la localidad, junto a Mujeres Intrépidas y Raíz de Bailar, de Bragado. La propuesta artística estará fuertemente marcada por el folclore, en sintonía con una tendencia que suma cada vez más jóvenes a las pistas.

En cuanto a los shows musicales, se presentarán Cristian Frullillo y Los Gauchos de Hoy, Mariano Peralta y Agustina Venega, una joven artista destacada dentro del género. El cierre estará a cargo de Kevin Quevedo, con un show orientado a la música tropical para coronar la jornada.

Además, habrá servicio de cantina y espacios para que las familias puedan disfrutar cómodamente del evento, con la posibilidad de llevar reposeras o sillas.

Desde la organización destacaron que la fiesta también tiene un fin solidario: lo recaudado será destinado a mejoras en espacios públicos de la localidad, continuando con iniciativas similares realizadas en aniversarios anteriores.

De esta manera, O’Brien se prepara para vivir un nuevo aniversario combinando cultura, encuentro y compromiso comunitario.

Fuente: https://www.bragadotv.com.ar/