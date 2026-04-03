Rata Blanca prepara un recital inolvidable en La Plata: el recinto y cuánto cuestan las entradas

El regreso de Rata Blanca a los escenarios sigue generando expectativa en todo el país, y uno de los shows más importantes de su gira ya tiene fecha confirmada. La histórica banda se presentará el domingo 5 de abril a las 21 horas en el Teatro Argentino de La Plata, en un recital que promete ser inolvidable para sus fans.

Con entradas disponibles a través de Livepass y valores que parten desde los cincuenta mil pesos, el show de Rata Blanca se perfila como uno de los eventos más convocantes del circuito rockero en este inicio de año. La expectativa es alta para los fanáticos de la banda por el repertorio que preparan para esta ocasión especial.

La banda aprovechará esta presentación para celebrar los treinta y cinco años de su emblemático disco Magos, espadas y rosas, una obra clave en la historia del rock en español que marcó a generaciones con clásicos inolvidables. Canciones como “La leyenda del hada y el mago” o “Mujer amante” suelen ser protagonistas en cada show, generando una conexión única con el público.

Además, el grupo repasará lo más destacado de toda su discografía, que incluye diez discos de estudio. El más reciente, Tormenta eléctrica (2015), reafirma la vigencia de Rata Blanca dentro del género, manteniendo su identidad sonora intacta a lo largo de las décadas. Desde su formación en 1985, Rata Blanca se consolidó como una de las bandas más influyentes del hard rock en Latinoamérica y se mantiene firme en ese camino.

Fuente: https://elintransigente.com/