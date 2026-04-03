La Casa Blanca presentará un presupuesto en defensa sin precedentes

La Administración de Donald Trump presentará este viernes una solicitud de presupuesto para el año fiscal 2027, la cual incluye una partida de Defensa sin precedentes.

El presidente estadounidense declaró previamente que planea elevar el presupuesto de Defensa, pasando de menos de un billón de dólares en el presente ejercicio fiscal a 1,5 billones, informó la agencia Bloomberg.

Según detalló un representante de la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca (OMB, por sus siglas en inglés), citado por medios especializados, 1,15 billones de dólares integrarán la partida presupuestaria base, mientras que los trescientos cincuenta mil millones restantes se aprobarían mediante un proyecto de ley simplificado e independiente.

Casi la mitad del total —aproximadamente setecientos sesenta mil millones de dólares— se destinará a la adquisición y el desarrollo de nuevo armamento. Esto abarca la construcción naval, los programas del proyecto de defensa antimisiles «Cúpula Dorada» y la compra de cazas F-35 de última generación, precisó la fuente.

Se espera que el próximo 21 de abril el Departamento de Guerra presente formalmente los detalles de este presupuesto, el cual deberá ser ratificado por el Congreso este mismo año.

¿Un riesgo político para la Casa Blanca?

No obstante, Bloomberg advierte que la iniciativa podría representar un «riesgo político» para la Casa Blanca, en medio de una guerra impopular contra Irán y sus efectos económicos adversos, tales como el alza en los precios de la gasolina.

Asimismo, el medio señala que el mandatario podría enfrentar resistencia dentro de su propio Partido Republicano debido a los recortes previstos para las agencias de salud y ciencia en el presupuesto general.

Fuente: https://actualidad.rt.com/