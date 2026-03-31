Solo unos minutos de esfuerzo diario pueden reducir el riesgo de 8 enfermedades

Un estudio publicado el 30 de marzo de 2026 en el European Heart Journal reveló que solo unos minutos de actividad física vigorosa cada día podrían disminuir significativamente el riesgo de desarrollar enfermedades graves, incluyendo la artritis, enfermedades cardíacas y demencia. La investigación se basó en datos de casi 96,000 personas y analizó la relación entre los niveles de actividad física y el riesgo de ocho enfermedades importantes a lo largo del tiempo.

Los investigadores encontraron que incluso momentos breves de esfuerzo intenso, como correr para alcanzar un autobús, estaban asociados con un menor riesgo de enfermedad y muerte. Los efectos protectores fueron especialmente notables para condiciones inflamatorias como la artritis, problemas cardiovasculares severos como infartos y accidentes cerebrovasculares, y demencia.

Un estudio de gran envergadura sobre actividad y salud

El estudio fue liderado por un equipo internacional que incluyó al profesor Minxue Shen de la Xiangya School of Public Health en la Central South University de Hunan, China. Según él, «sabemos que la actividad física reduce el riesgo de enfermedades crónicas y muerte prematura, y hay evidencia creciente de que la actividad vigorosa proporciona mayores beneficios por minuto que la actividad moderada. Sin embargo, persisten preguntas sobre la importancia de la actividad intensa frente a la actividad física total».

Los participantes, todos parte del estudio UK Biobank, usaron acelerómetros en la muñeca durante una semana. Estos dispositivos capturaron patrones de movimiento detallados, incluyendo breves ráfagas de actividad vigorosa que las personas podrían no recordar o informar. Los investigadores utilizaron estos datos para calcular tanto la actividad total como la porción que fue lo suficientemente intensa como para causar falta de aliento.

El equipo luego comparó estas mediciones con la probabilidad de que los participantes murieran o desarrollaran ocho condiciones graves en los siguientes siete años, incluyendo enfermedades cardiovasculares mayores, arritmias, diabetes tipo 2, enfermedades inflamatorias mediadas por el sistema inmune, enfermedades hepáticas, enfermedades respiratorias crónicas, enfermedades renales crónicas y demencia.

Fuente: https://www.cadena3.com/