Tres destinos para disfrutar en Semana Santa

La Semana Santa, que se celebrará este año entre el 2 y el 5 de abril, aparece como una oportunidad ideal para hacer una pausa y viajar dentro del país. Con la llegada del otoño, los destinos argentinos cambian de ritmo: bajan las temperaturas, disminuye la afluencia turística y los paisajes adoptan tonalidades más cálidas.

Desde el norte hasta la Patagonia, las propuestas combinan naturaleza, gastronomía y descanso. Pero hay algunos de los destinos que se destacan por su viaje hacia un costado más religioso.

Tandil, un clásico bonaerense

La ciudad bonaerense de Tandil es un destino clásico dentro del país para esta época del año. Más allá de la celebración religiosa, sus sierras, arroyos cristalinos y el ambiente natural que la envuelve son el escenario ideal para un sinfín de actividades, que tienen su recompensa en un gran abanico de hospedajes pensados para devolverle el alma al cuerpo.

Los circuitos serranos y de aventura, con opciones como senderismo, canotaje, escalada, cabalgatas y turismo rural, son la base de su propuesta turística, junto al city tour por el casco urbano que ofrece atractivos históricos, culturales y gastronómicos de esta ciudad bonaerense, famosa por su piedra movediza, quesos y chacinados.

Una recorrida por los circuitos serranos involucra las sierras más antiguas de Sudamérica, a pocos kilómetros de la ciudad, e incluye paseos por cerros emblemáticos como el de la Movediza, el Centinela y el del Cristo en la Sierra, además del Paseo del Bicentenario y el Parque del Origen.

Uno de los atractivos centrales de los paseos serranos es la famosa Piedra Movediza y su historia, en el cerro del mismo nombre, a cuyo pie se puede ver la roca original de unas 300 toneladas que luego de permanecer en equilibrio durante milenios, en 1912 cayó de la cima, donde ahora hay una réplica instalada en 2007 y en torno a la cual se conformó el Parque Lítico La Movediza.

Dentro del casco urbano, pero en combinación con la naturaleza, se pueden recorrer también el Monte Calvario -donde se realiza la peregrinación de Semana Santa más concurrida del país-, el Parque Independencia y el Lago del Fuerte, en cuyo espejo de agua se puede practicar canotaje.

Salta, siempre linda

Ubicada a 1.100 metros sobre el nivel del mar, la ciudad de Salta es una de las que mejor conserva sus aires coloniales en la Argentina. Fundada en 1582 por el español Hernando de Lerma para convertirse en nexo entre los minerales de Potosí, en Bolivia, y el puerto de Buenos Aires, hoy, “La Linda” recibe a los turistas con un abanico interminable de propuestas que terminan enamorándolos del lugar. Y en esta fecha, puntualmente, ofrece diversas propuestas para acercarse aún más a lo religioso.

Salta es una ciudad de fervores religiosos masivos. Eso se refleja no sólo en su gente sino en cada rincón. Uno de esos lugares es la catedral Basílica, el Santuario del Señor y de la Virgen del Milagro. Es de estilo neocolonial y tiene su fachada en color rosa y crema.

También en el centro, está la iglesia de San Francisco, una basílica menor que para muchos es la obra maestra de la ciudad. Fue construida tres veces porque las primeras dos se quemó en incendios generados por velas. El actual edificio tiene un sobrecargado estilo italianizante. Los tres niveles de su rojiza fachada siguen el orden columnar griego con pilares dóricos, jónicos y corintios de color blanco. La imagen más icónica de la fachada de la iglesia es dominada por la torre construida en 1877.

Además del convento San Bernardo, construido en el siglo XVII delante del cerro que lleva el mismo nombre, se destacan el Cabildo –o lo que quedó de él tras la decisión de fragmentarlo para la urbanización del centro de la ciudad-. Y el pulmón natural lo aporta el Parque San Martín. Senderos que permiten apreciar el lago artificial entre una espesa arboleda le dan a la ciudad un color verde especial.

Rumbo a Junín de los Andes

Al sudoeste de la provincia del Neuquén se localiza un lugar especial de la cordillera andina: Junín de los Andes, la localidad más antigua del territorio. Su nacimiento se remonta al 15 de febrero de 1883 cuando se levantó un fortín improvisado sobre la margen derecha del río Chimehuín. Años más tarde concluidas los enfrentamientos con los Mapuche y con la instalación de colegios salesianos, finalmente se conforma como población permanente.

La ciudad invita a conocer su rica historia a través de sus museos Mapuche y Roca Jalil, por medio del circuito histórico, visitando también el Paseo Artesanal, el Colegio María Auxiliadora, el Santuario Nuestra Señora de las Nieves y de la Beata Laura Vicuña y el imponente Parque Vía Christi en el cerro La Cruz, obra del arquitecto Alejandro Santana. Y a esto se puede sumar el turismo aventura gracias a sitios como el Volcán Lanín, el Lago Tromen y las Termas de Epulafquen, entre otros.

Adentrarse en el Parque Vía Christi permite al visitante vivenciar una experiencia religiosa sumamente conmovedora y cautivante, más allá de la creencia de cada uno. El recorrido emprendido por el cerro de La Cruz propicia el tránsito por distintas estaciones o “solados” que rescatan diversas escenas de la vida de Jesucristo cuya presencia acompaña al peregrino a lo largo de un serpenteante camino que remiten a su Vida, Pasión, Muerte y Resurrección.

Fuente:https://dib.com.ar/