Ana María Picchio celebró sus 80 años con un ACE como Mejor Actriz Protagónica

La destacada actriz Ana María Picchio fue galardonada con el premio a Mejor Actriz Protagónica en Drama o Comedia Dramática, lo que generó una profunda emoción en ella al escuchar el canto de «Feliz cumpleaños» por parte de los asistentes.

En la ceremonia, donde estuvo presente Noticias Argentinas, Picchio recibió el reconocimiento por su actuación en la obra «El secreto». La celebración se tornó aún más especial, dado que coincidió con su cumpleaños número 80, lo que provocó grandes ovaciones al momento de su discurso.

«Es la primera vez que recibo un ACE. Pasaron muchos años y este premio siempre me eludía, una lástima. Pensé que no lo iba a ganar y me lo dieron, será porque es mi cumpleaños ¡Cumplo 80 años!», expresó Ana María con visible emoción.

En su discurso, la actriz reflexionó: «Cómo me pasó el tiempo. No sé en qué estuve tan entretenida en esta vida como para darme cuenta de que llegué a los 80. Gracias es poco. Es un honor recibir este premio y con esta obra. Gerardo Romano tenía mucho entusiasmo desde que empezamos».

«Cuando uno dice que las cosas se las debemos al público, es real. Ellos nos dan el ‘sí’. Esto es suerte porque hay muchas personas mejores que yo, que no tuvieron tanta suerte como yo en la vida», concluyó Picchio.

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