El Google Pixel 10a se presenta sin protuberancia de cámara y es sorprendente

Durante años, los fabricantes de smartphones han incrementado el tamaño de la protuberancia de las cámaras para mejorar la calidad fotográfica. Sin embargo, esta tendencia ha generado problemas de usabilidad. Con el Pixel 10a, Google decidió romper con esta norma al eliminar completamente la protuberancia de la cámara, permitiendo que el dispositivo se apoye completamente en superficies planas.

A pesar de este cambio atractivo, Google no realizó modificaciones significativas en el diseño de su último smartphone de gama económica. El Pixel 9a ya presentaba un diseño similar, aunque con una pequeña protuberancia en la cámara.

El modelo que se probó fue el clásico en color negro, aunque Google también ofrece el dispositivo en colores como Lavanda (una mezcla de azul brillante y púrpura), Berry (coral) y Fog (un tono gris-verde).

La pantalla del Pixel 10a mantiene un tamaño de 6.3 pulgadas, igual que el modelo del año pasado, pero ahora cuenta con un brillo de hasta 3,000 nits. Google utilizó la serie de pantallas Actua, que también se empleó en otros dispositivos de la línea Pixel 10, para mejorar la usabilidad en condiciones de alta luminosidad. La pantalla puede alcanzar una tasa de refresco de 120Hz, pero el dispositivo se entrega con la configuración predeterminada de 60Hz, por lo que es necesario ajustar esto en la configuración del teléfono.

En términos de construcción y especificaciones, el Pixel 10a se compara favorablemente con el Pixel 10, aunque con algunas diferencias. Por ejemplo, el Pixel 10 utiliza vidrio Corning Gorilla Glass Victus 2 en la parte frontal y trasera, mientras que el modelo más económico cuenta con una parte trasera de plástico y protección Corning Gorilla Glass 7i en la parte frontal. Sin embargo, el Pixel 10a tiene una batería más grande de 5,100 mAh, en comparación con los 4,970 mAh del Pixel 10 base. En tanto, el Pixel 10 Pro XL tiene una batería de 5,200 mAh.

Las diferencias entre el Pixel 9a, el Pixel 10a y el Pixel 10 son mínimas, principalmente relacionadas con el rendimiento y la capacidad de procesamiento. La principal diferencia de hardware es que los modelos económicos utilizan el chip Google Tensor G4, mientras que el Pixel 10 cuenta con el Tensor G5. La carga del Pixel 10 se realiza a 30W a través de USB-C, superior a los 23W del Pixel 9a. La carga inalámbrica es compatible a 7.5W para el Pixel 9a, 10W para el Pixel 10a y 15W (magnética) para el Pixel 10.

El Pixel 10a incluye una función de IA llamada cámara coach, que ayuda a los usuarios a encuadrar mejor sus tomas. También está presente la función Auto Best Take, que combina varias fotos para crear la mejor imagen posible, útil para fotografiar grupos. Además, el dispositivo admite un zoom super-res de hasta 8x, aunque el procesamiento y la calidad no se comparan con las capacidades del Pixel 10, que ofrece un zoom de hasta 100x.

Es importante mencionar que algunas características de IA podrían llegar al Pixel 10a a través de una Pixel Drop, las actualizaciones periódicas de software de Google que a menudo introducen nuevas capacidades en modelos más antiguos.

Google promete siete años de actualizaciones de software para este dispositivo, lo cual es crucial para recibir tanto actualizaciones del sistema operativo como de características y seguridad. Si bien esto no es exclusivo del Pixel 10a, el teléfono tiene una función de compartir rápida que ahora es compatible con AirDrop de Apple, lo que permite transferir fotos fácilmente a una MacBook con solo unos toques. Anteriormente, era necesario conectar el Pixel 10a a la MacBook mediante un cable USB-C.

Con un precio de $499, la buena duración de la batería, una pantalla brillante y una carga más rápida son las principales ventajas del Pixel 10a. Por este precio, el teléfono ofrece una buena relación calidad-precio con un diseño ligero y plano. Sin embargo, si ya se tiene el Pixel 9a, no hay razón para cambiar. También es importante considerar el Nothing phone 4a Pro, que también tiene un precio de $499 y ofrece especificaciones superiores, como una pantalla más grande y brillante, un procesador Qualcomm más potente, un lente telefoto dedicado y velocidades de carga más rápidas de 50W.

Fuente: https://www.cadena3.com/