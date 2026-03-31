Lavrov: «Algunos países ya se han pasado de la raya»

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, advirtió este martes que actualmente hay ciertos países occidentales que buscan abiertamente apoderarse de territorios ajenos.

De acuerdo con sus palabras, «el sistema de derecho internacional moderno está siendo socavado de forma desafiante». «Cada vez son menos los factores que, durante décadas, han garantizado una estabilidad, aunque sea relativa», señaló.

«En palabras sencillas, algunos países ya se han pasado de la raya y ahora proclaman abiertamente sus derechos sobre determinados territorios, sin molestarse en aportar ninguna base legal para sus planes», destacó Lavrov, indicando el doble rasero de las políticas adoptadas por Occidente.

En este contexto, el ministro expuso como ejemplo el reciente comentario de su homólogo estadounidense, Marco Rubio, que dijo que el cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán constituye una grave violación del derecho internacional, mientras Donald Trump había declarado previamente que no le interesaba el derecho internacional, que él tenía su propia moral y sus propios instintos.

Agresión contra Irán

La madrugada del 28 de febrero, Israel y EE.UU. iniciaron una agresión conjunta con el objetivo declarado de «eliminar las amenazas» de la República Islámica de Irán.

Los bombardeos causaron la muerte del ayatolá Alí Jameneí y de varios altos cargos militares, entre ellos el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Larijani; el comandante de la milicia Basij, Gholamreza Soleimani; y el ministro de Inteligencia iraní, Esmaeil Khatib. Por otra parte, Mojtabá Jameneí, hijo del fallecido líder supremo iraní, fue elegido como su sucesor.

Desde el inicio de las hostilidades, más de 1.300 civiles han fallecido en Irán, según las autoridades de la nación persa. Además, han sido destruidas o gravemente dañadas miles de infraestructuras civiles, viviendas, centros médicos y escuelas.

Como represalia por los ataques, Teherán ha lanzado numerosas oleadas de misiles balísticos y drones contra Israel y bases estadounidenses en países de Oriente Medio. Además, en respuesta a los ataques contra su infraestructura energética, realizó una serie de ataques masivos que alcanzaron «instalaciones petroleras vinculadas a Estados Unidos» en varios países de Oriente Medio.

Asimismo, Irán bloqueó casi por completo el estrecho de Ormuz, ruta marítima por donde circula alrededor de 20 % de todo el petróleo y gas que se comercia en el mundo, lo que ha disparado los precios de los combustibles.

Fuente: https://actualidad.rt.com/