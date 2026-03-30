TC: Chacabuco volvió a estar presente en el podio de la «Máxima» con el Torino de Fain

Este fin de semana, el Autódromo Parque Centenario, en la provincia de Neuquén, fue el epicentro de la tercera fecha del Campeonato de Turismo Carretera 2026. Allí estuvieron los representantes de Chacabuco: el piloto Elio Craparo y los pilotos de Esteban Trotta.

Como había ocurrido en Viedma con Craparo, el tercer escalón del podio fue ocupado por un representante de nuestra ciudad. En este caso, Ignacio Fain, quien compite con uno de los Torinos preparados por el Trotta Racing Team. En algún pasaje de esta final, luego del último relanzamiento, Fain llegó a estar punteando la carrera, aunque no pudo mantener la posición fue superaado por Canapino y Ledesma, quienes fueron primero y seegundo respectivamente.

Por su parte, Elio Craparo tuvo una buena actuación, cerrando un buen fin de semana a pesar de algunos contratiempos. El piloto del Foro Mustang, que prepara el equipo Moriartis Competition, terminó la final en el puesto 18°, luego de ganar 35 lugares, ya que había largado 53°. Así, Craparo sumó buenos puntos para el campeonato.

Luego de tres fechas disputadas, Joantan Castellano es el puntero, con 103 unidades, luego se ubican Juan Manuel Urcera, 84,5; Facundo Chapur(Trotta Racing) 82; Hernán Palazzo con 80 puntos; Ignacio Fain(Trotta Racing) con 72; MauricioLambiris con 69; Elio Craparo con 67.

La próxima fecha es el 18 y 19 de abril en Concepción del Uruguay.

Informe: Javier Galante