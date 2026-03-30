El precio del petróleo crudo Brent sigue en alza

El precio del petróleo Brent inició la semana con un incremento de alrededor del 3 %, alcanzando los 116 dólares por barril, su nivel más alto desde julio de 2022. El repunte se produce en un contexto de creciente tensión en Oriente Medio, mientras el mercado energético reacciona a la evolución del conflicto en la región.

A medida que la guerra en Irán entra en su quinta semana, los inversores mostraron mayor escepticismo sobre una posible resolución a corto plazo. La situación se intensificó tras la incorporación de los hutíes al conflicto, quienes han lanzado misiles contra Israel y afirmaron que continuarían hasta que cesaran los ataques contra Irán y sus aliados; también el despliegue adicional de tropas de EE.UU. en la zona fue otro de los factores que han incrementado la incertidumbre en los mercados.

Este sábado, funcionarios estadounidenses afirmaron a The Washington Post que el Pentágono se está preparando para una incursión terrestre en Irán, que podría durar semanas. Si se aprobara el plan, supondría una nueva fase de la guerra potencialmente más peligrosa para las tropas estadounidenses que las primeras cuatro semanas de incursión en Oriente Medio, informa el diario.

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