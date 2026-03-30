Se realizó en Chacabuco una jornada de capacitación en Educación Vial para auxiliares de la educación

Este lunes se llevó a cabo una jornada de Educación Vial en el salón multiuso de la Escuela Manuel Belgrano, destinada a auxiliares de las instituciones educativas. La capacitación fue dictada por la directora de la Escuela de Educación Vial y articulada junto al Consejo Escolar.

Virginia Mercanti destacó que el objetivo es fomentar el cuidado y la responsabilidad en la vía pública, a través de una propuesta en formato taller con actividades que invitan a la reflexión colectiva.

Por su parte, Liliana Andriola subrayó la importancia del trabajo conjunto entre la Escuela Vial, la Secretaría de Seguridad —a cargo de Mauricio Yonna—, el Consejo Escolar y el Municipio de Chacabuco. Además, informó que esta iniciativa continuará con nuevas jornadas los días 6 y 10 de abril, con el fin de fortalecer la educación vial y contribuir a mejorar el tránsito en la ciudad.