Entregaron material didáctico en un CAI de Chacabuco

El Intendente Municipal de Chacabuco, Darío Golía, junto al secretario de Asuntos Municipales, Hugo Moro, realizó la entrega de juguetes y materiales didácticos destinados a los niños que asisten al CAI “Claro de Luna”, ubicado en el barrio Ubaldo Martínez. Los mismos fueron recibidos por su directora, Yesica Fernández.

El jefe comunal destacó y agradeció el acompañamiento de la Fundación Banco Provincia, a través de Micaela Ferraro, por su constante colaboración en cada gestión realizada. En esta oportunidad, los recursos enviados contribuirán al desarrollo de las actividades diarias de los niños en la institución.

“Trabajar en conjunto nos permite dar respuestas concretas y, al mismo tiempo, cuidar los recursos municipales, especialmente en un contexto económico que nos exige previsibilidad y responsabilidad en los gastos”, expresó Golía.

Participaron del encuentro: Hugo Duhalde (presidente de la Sociedad de Fomento), Bernardo Unsain (Subsecretario de Desarrollo Social), Ana Núñez (coordinadora de gestión operativa), Fernanda Sierro (Directora de Niñez y Adolescencia) y las concejales Sofía Silva, Carla Ponce y Rosana Chielli.