Semana Santa en General Viamonte: fe, cultura y miniturismo

El próximo fin de semana extra largo, General Viamonte se convierte en un punto de encuentro ideal para quienes buscan combinar espiritualidad, historia y descanso. Desde la Dirección de Turismo presentamos las siguientes propuestas para vivir una Semana Santa 2026 que invita tanto a la reflexión religiosa como al descubrimiento cultural y gastronómico de la región.

✝️ Celebraciones religiosas

La riqueza espiritual del distrito se refleja en la diversidad de templos y comunidades que abren sus puertas:

Abadía Santa María – Monasterio Benedictino (Los Toldos)

Jueves Santo, 2 de abril: 18.00 hs. Misa de la Cena del Señor; Viernes Santo, 3 de abril: 17.00 hs. Celebración de la Pasión y Muerte del Señor; Sábado Santo, 4 de abril: 20.30 hs. Vigilia Pascual; Domingo de Pascua, 5 de abril: 10.00 hs. Misa de Pascua de Resurrección.

Parroquia Nuestra Señora del Pilar (Los Toldos)

Jueves Santo: 19.00 hs. Última Cena / 20.00 a 00.00 hs. Adoración Eucarística; Viernes Santo: 15.00 hs. Pasión del Señor / 19.00 hs. Vía Crucis en Plaza Rivadavia; Sábado Santo: 19.00 hs. Vigilia Pascual; Domingo de Pascua: 10.30 y 19.00 hs. Celebración de Resurrección

Parroquia Nuestra Señora de la Guardia (Baigorrita)

Jueves Santo: 20.00 hs. Última Cena / Adoración de 21 a 22 hs.; Viernes Santo: 16.00 hs. Celebración de la Cruz y Vía Crucis; Sábado Santo: 20.00 hs. Vigilia Pascual; Domingo de Pascua: 10.30 hs. Misa de Resurrección

🏛️ Cultura e identidad local

Además de las celebraciones litúrgicas, General Viamonte ofrece un abanico de espacios culturales y patrimoniales:

· Museo Provincial Casa Evita: la infancia de una de las mujeres más influyentes de Argentina.

· Museo Ygnacio Coliqueo: historia de la comunidad mapuche y del cacique fundador.

· Museo Linterna Mágica: colección única sobre la magia del cine en la Asociación Italiana.

· Colección privada de mates: más de 3.500 piezas antiguas.

· Museo Rural Municipal de San Emilio: objetos ferroviarios y reconstrucción del Fortín Manuelita.

🌿 Naturaleza y descanso

· Monasterio Benedictino Santa María: espacio de meditación y librería abierta en horarios especiales.

· Parque Balneario Municipal: más de 20 hectáreas de verde con parrillas, canchas y senderos para caminatas.

· Recorrido rural por La Tribu: identidad, paisajes e historia.

🍴 Gastronomía y productos regionales

La escapada se completa con la posibilidad de degustar quesos típicos (como el reconocido Queso Gouda de Los Toldos) y disfrutar de la variada oferta gastronómica en Los Toldos y Baigorrita, parte del Polo Gastronómico local.

General Viamonte invita a vivir una Semana Santa diferente: un viaje que une fe, cultura y naturaleza, en un entorno que celebra sus raíces y abre sus puertas al turismo religioso y comunitario.

Para más información: turismoviamonte.ar

INSTAGRAM: @turismoviamonte

OFICINA DE TURISMO: Diagonal Arzuaga y Alem, Los Toldos. Atiende de lunes a sábados