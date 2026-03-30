Santa Fe: un alumno entró armado al colegio y mató a un compañero

Un alumno ingresó armado este lunes a su escuela en la localidad de San Cristóbal, en Santa Fe, y realizó varios disparos. Como consecuencia de la balacera, un compañero murió y otros dos resultaron heridos.

El incidente ocurrió poco después del ingreso de los estudiantes a la Escuela N°40 Mariano Moreno, de San Cristóbal. Según las primeras informaciones de medios locales, mientras los estudiantes esperaban en el patio para izar la bandera, un alumno de 15 años que había ingresadp armado al colegio comenzó a realizar varios disparos.

De acuerdo con la información preliminar, habría usado una escopeta que llevaba dentro de un estuche de guitarra. Como consecuencia de esos disparos, un chico de 13 años, alumno de primer año, murió. Otros dos chicos resultaron heridos.

En el colegio se vivieron momentos de terror. Los estudiantes grabaron con sus celulares lo que ocurría dentro de la escuela y llamaron por teléfonos a sus padres, que acudieron desesperados al colegio.

De inmediato, llegaron al lugar varios patrulleros y ambulancias. En tanto que los adolescentes heridos fueron trasladados a centros de salud para ser atendidos. Según se indicó, el chico que efectuó los disparos fue desarmado por un preceptor.

“Nos tiramos al piso y trabamos las puertas”

La Coordinadora de Educación de San Cristóbal, Carolina Morel, le dijo a Argentina 12 que “la situación es difícil”. Contó que San Cristóbal es una localidad de unos 20 mil habitantes donde nunca había sucedido algo así.

Morel, quien también es docente en el colegio donde ocurrió el incidente, contó cómo se vivieron los hechos dentro de la institución. “Se escuchó un estruendo. Pensamos que había sido un petardo o una bomba de estruendo de los chicos de los años superiores, hasta que entró una docente y dijo que estaban disparando», relató.

El miedo sea apoderó de todos. “Llamamos al 911, nos tiramos al piso y trabamos las puertas”, agregó la docente, quien detalló que los alumnos y los maestros vivieron momentos de terror.

Además, señaló que el adolescente que hizo los disparos pudo ser contenido por un trabajador del colegio. “Uno de los preceptores pudo sujetar al chico que estaba con el arma y desarmarlo. Estamos todos muy consternados”, dijo.

Morel agregó también que el agresor sería hijo de un empleado municipal y que fue trasladado a la alcaldía local: “La única referencia (del atancante) que tengo es que era un buen alumno, nunca fue un chico problemático».

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