Alarma por la Ruta Nacional 5: más camiones, menos controles y obras frenadas

Desde la Fundación Estrellas Amarillas, su presidenta, Silvia González advirtió que la desregulación, el ajuste y la paralización de obras agravan una situación vial “crítica”.

En una entrevista para Bragado TV, González afirmó que la habilitación de bitrenes en todo el país y el crecimiento del tránsito pesado impulsado, entre otros factores, por la actividad de Vaca Muerta multiplicaron la circulación diaria de camiones, que pasó de unos 500 a cerca de 2000.

Este aumento, explicó, no fue acompañado por controles ni infraestructura adecuada. Por el contrario, denunció un fuerte ajuste en recursos clave: menos balanzas para fiscalizar el peso de los vehículos, reducción de móviles de asistencia y falta de operativos sostenidos.

A este escenario se suma la paralización de obras viales en tramos clave, como el que une Chivilcoy con Mercedes, donde incluso se registraron despidos y maquinaria detenida.

Para la fundación, esta combinación de desregulación, recorte y falta de inversión profundiza el riesgo en una ruta ya colapsada.

“Es una situación muy alarmante y angustiante”, señalaron, al tiempo que insistieron en la necesidad urgente de retomar las obras, reforzar controles y avanzar hacia una solución estructural como la autovía.