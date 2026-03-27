TC: Los de Chacabuco estarán presentes en Neuquén

Este fin de semana el Turismo Carretera se presenta en Centenario, Neuquén, para disputar la tercera fecha del calendario 2026.

Allí habrá un total de 57 inscriptos, entre los que se cuentan el piloto de Chacabuco, Elio Craparo, el equipo de Esteban Trotta, y el de los Hermanos Álvarez Competición. Todos tuvieron una buena actuación en la última fecha en Viedma, donde Craparo fue tercero, llegando a estar segundo hasta pocas vueltas del final.

Tras la última visita a Viedma, Julián Santero, con el BMW, buscará repetir el dominio de la fecha anterior, mientras que Jonathan Castellano, con el Dodge Challenger, llega al sur como líder del torneo 2026.

En cuanto a los pilotos y escuderías locales, Facundo Chapur(Trotta Racing) está en el 6° lugar con 53,5 puntos; Elio Craparo 9° con 50; Ignacio Faín(Trotta Racing) 20° con 33.5; Marcelo Agrelo(Trotta Racing) 26° con 24; y Nicolás Bonelli(Hermanos Álvarez) 37° con 12,5 puntos.

Este sábado habrá dos tandas de entrenamiento; a la tarde será la clasificación, a partir de las 16:00, en 4 cuartos de 8 minutos. El domingo se correrrán las series, a partir de las 10.05; mientras que la final de la Máxima está programada para las 14:00.

También se supo que la transmisión de la jornada del domingo abarcará desde las 10.00 hasta las15:00, por la pantalla de Canal 9, donde se van a poder ver las series y la final.

Informe: Javier Galante