Cambio: Salen Perón y Evita, entra Messi

El Gobierno nacional despertó una nueva polémica al retirar una réplica del histórico retrato de Juan Domingo Perón y Eva Duarte de Perón que se encontraba en la antesala del Salón Eva Perón, en la Casa Rosada.

La decisión fue tomada por la Secretaría General de Presidencia, a cargo de Karina Milei, bajo el argumento de “fallas estructurales” en los soportes de exhibición y peligro de deterioro por cambios de temperatura en el pasillo.

Con el pretexto entonces de ponerlo “a resguardo”, el Gobierno quitó el cuadro de Juan Domingo Perón y Eva Duarte y en su lugar, una de la posibilidades que evalúa la administración libertaria es reemplazar el cuadro con una lámina del capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi.