Harán un censo barrial en la ciudad de Chacabuco

Así lo informaron desde la Subsecretaría de Estadísticas de la Municipalidad de Chacabuco. Las encuestadoras se presentarán en los distintos domicilios con la correspondiente identificación, en la que se encontrará visible su nombre, apellido y DNI.

Esta iniciativa territorial tiene como objetivo generar un diagnóstico actualizado y detallado sobre las condiciones sociales, económicas, habitacionales y demográficas de los distintos barrios que conforman la ciudad.

Desde el Municipio aseguran que la información relevada resultará fundamental para la formulación y planificación de políticas públicas eficaces, equitativas y ajustadas a las realidades locales. En este sentido, contar con datos precisos y actualizados a nivel barrial permitirá fortalecer la gestión basada en la planificación estratégica y la toma de decisiones en áreas clave como la salud, la educación, la infraestructura, el trabajo y la seguridad.