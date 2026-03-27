¿Sos profesional o técnico superior y querés ejercer la docencia?

La Universidad Tecnológica Nacional – FRSN Aula Chacabuco abre la inscripción al Profesorado en Docencia Superior

✔ Título con validez nacional

✔ Habilita para Nivel Secundario y Superior (no universitario)

✔ Modalidad presencial + acompañamiento virtual

Inicia en abril 2026 (El inicio de la cursada estará sujeto a la conformación del cupo mínimo)

Cursada: un sábado por mes, durante 20 meses

Es una propuesta pensada para quienes quieren transformar su experiencia profesional en formación académica.

Consultas: elisa.fernandez@frsn.utn.edu.ar / 02352 47-1777

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