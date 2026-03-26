Irán golpea bases de EE.UU. en EAU y Kuwait con misiles desvastadores

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán anunció este jueves el lanzamiento de la 82.ª oleada de ataques de su operación Promesa Verdadera 4, contra bases estadounidenses en Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, así como zonas al norte y al sur de Kiryat Shmona y el norte, sur y centro de Tel Aviv y Haifa.

El ataque iba dirigido a centros de mando y control, radares de comunicación y hangares de drones de fuerzas estadounidenses e israelíes. Concretamente, señalaron haber alcanzado con «ataques precisos» las bases militares estadounidenses de Al-Dhafra (EAU), Ali Al-Salem y Arifjan (Kuwait).

Además, detallaron que se usaron los «devastadores y precisos sistemas» Kheibar Shekan, Emad y Zolfaghar, que destruyeron varios hangares y drones.

Según un comunicado, la acción marca «el comienzo de una era diferente y un nuevo frente contra los agresores estadounidenses y sionistas».

Fuente: https://actualidad.rt.com/